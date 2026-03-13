Il Consiglio supremo di Difesa | Grave preoccupazione la crisi in Medio Oriente

Venerdì 13 marzo 2026, al Palazzo del Quirinale, si è riunito il Consiglio supremo di difesa, presieduto dal presidente della Repubblica. Durante l'incontro è stata espressa una grave preoccupazione per la crisi in Medio Oriente. La riunione ha coinvolto i principali rappresentanti delle forze armate e dei servizi di sicurezza italiani. Nessuna decisione pubblica è stata annunciata al termine della sessione.

Si è riunito venerdì 13 marzo 2026, al Palazzo del Quirinale, il Consiglio supremo di difesa presieduto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Durante la riunione, a cui hanno partecipato tra gli altri la premier Meloni, il ministro degli Esteri Tajani, degli Interni Piantedosi e della Difesa Crosetto, è stato analizzato lo scenario di crisi in Medio Oriente, «manifestando grande preoccupazione per i gravi effetti destabilizzanti che questa crisi sta producendo nell’intera regione e nell’area del Mediterraneo», come si legge nel documento finale. «Italia impegnata a sostenere sforzi per via negoziale e diplomatica». Il Consiglio... 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il Consiglio supremo di Difesa: «Grave preoccupazione la crisi in Medio Oriente» Articoli correlati Crisi in Medio Oriente: Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa. Tajani: l’emergenza rimpatri è finitaL’aggravarsi della tensione in Medio Oriente e il perdurare del conflitto in Iran pongono l’Italia in uno stato di massima allerta istituzionale. Iran, il Consiglio Supremo di Difesa: “Preoccupazione per gli effetti destabilizzanti della crisi”Il Consiglio Supremo di Difesa presieduto dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, riunito oggi sugli scenari dell’attacco all’Iran da parte di Usa e... How to Beat Self-Doubt | Breakthrough Plan in 3 Hours Approfondimenti e contenuti su Medio Oriente Temi più discussi: Medio Oriente: Mattarella convoca il Consiglio supremo di Difesa; Mattarella convoca Consiglio supremo difesa: cos'è e chi ne fa parte; Crisi in Medio Oriente, Mattarella convoca il consiglio supremo di Difesa: ecco come funziona; Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa: ordine del giorno — la guerra in Iran. Il Consiglio Supremo di Difesa: Grave preoccupazione per lo scenario di crisi in Medio OrienteGrande preoccupazione è stata espressa dal Consiglio Supremo di Difesa per lo scenario di crisi che si è determinato con la nuova guerra in corso a seguito dell'azione militare degli Stati Uniti e ... ansa.it Quirinale, riunito il Consiglio supremo di difesa: Analisi di guerra e crisi internazionaleSi è riunito oggi 13 marzo al Quirinale il Consiglio supremo di difesa, convocato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ... iltempo.it "Il conflitto in Medio Oriente sta determinando pressioni al rialzo sul prezzo del greggio. Si prefigura una tendenza generale al ribasso delle prospettive per l'economia mondiale nel 2026". Lo scrive l'Istat nella Nota sull'andamento dell'economia. #ANSA - facebook.com facebook #piazzapulita Dopo l’attacco all’Iran, il conflitto in Medio Oriente si sta estendendo a tutta la regione. Sono ripresi i bombardamenti di Israele verso il Libano, aumentando la tensione lungo il confine. x.com