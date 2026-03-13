Il Consiglio supremo di Difesa | Concessione delle basi militari agli Usa solo nel rispetto degli accordi

Il Consiglio supremo di Difesa, convocato recentemente dal presidente della Repubblica, si è riunito in modo straordinario in risposta all'escalation del conflitto in Medio Oriente. Alla fine della riunione è stato diffuso un documento che esprime preoccupazione per la crisi in corso e afferma che la concessione delle basi militari agli Stati Uniti avverrà solo nel rispetto degli accordi internazionali.

Il vertice straordinario convocato da Mattarella si chiude con un documento finale che parla di "grande preoccupazione". Vengono poi "approfondite" le linee d'azione del governo annunciate da Giorgia Meloni in Parlamento Viene poi specificato ulteriormente che eventuali richieste da parte alleata che eccedano il perimetro delle attività già disciplinate dagli accordi citati dovranno essere sottoposte all'esame del Parlamento. Nel documento si spiega infine che il Consiglio ha approfondito le linee d'azione "già illustrate dal governo in Parlamento per affrontare la crisi in atto nel Mediterraneo, in Medio Oriente e nei Paesi del Golfo". 🔗 Leggi su Today.it

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