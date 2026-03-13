Il concorso del Comune per valorizzare il dialetto bolognese

Il Comune di Bologna ha lanciato un concorso musicale dedicato alla valorizzazione del dialetto bolognese. La manifestazione, chiamata “Bulåggna Sound”, è organizzata in collaborazione con la Città metropolitana e rappresenta la prima edizione di questa iniziativa. L’obiettivo è promuovere il dialetto come lingua viva e creativa anche nel contesto contemporaneo. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

Si chiama "Bulåggna Sound" e metterà in sfida canzoni vernacolari ancora inedite. L'obiettivo è quello di valorizzare l'idioma felsineo come lingua viva e strumento di creatività contemporanea. Online il bando La valorizzazione del dialetto come lingua viva e creativa, anche in tempi moderni. È quanto si prefigge il concorso musicale indetto dal Comune di Bologna che, insieme alla Città metropolitana, presenta la prima edizione di "Bulåggna Sound - La nuova sfida della canzone dialettale". "Il progetto nasce nell'ambito delle azioni a tutela dei saperi tradizionali che ha già portato ad attribuire il riconoscimento De.Co. (Denominazioni Comunali) a diverse arti identitarie del territorio, tra cui il ballo alla Filuzzi e il Teatro Dialettale - dichiara Marco Piazza, delegato alla cultura popolare e promotore dell'iniziativa -.