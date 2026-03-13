Il Comune sta cercando di trovare soluzioni per il Lab Aq16, considerandolo un elemento importante del patrimonio cittadino. Un rappresentante ha affermato che il laboratorio fa parte della storia e dell’identità della città e che sarebbe un errore disperderlo. La questione riguarda la tutela di questa risorsa e la volontà di preservarla.

"Il Lab Aq16 fa parte della storia e dell’identità della città. Sarebbe un errore disperdere quel patrimonio. L’Amministrazione sta affrontando la questione con responsabilità, senza semplificazioni propagandistiche". Il municipio tende la mano al centro sociale dopo la risposta all’interrogazione di Fratelli d’Italia che chiedeva lumi su permessi, autorizzazioni dello spazio di proprietà comunale, in cui ha messo nero su bianco che il centro sociale "non ha alcun titolo" ed è di fatto abusivo. "Allo stato attuale non risultano agli atti convenzioni o titoli formali che disciplinino l’uso degli spazi", ribadisce Davide Prandi, assessore con... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Comune cerca soluzioni: "Sono un nostro patrimonio. Non vogliamo disperderlo"

Articoli correlati

Leggi anche: Centri sociali a Napoli: il Comune cerca soluzioni condivise per la comunità.

Calambrone, l'ex ospedale sul mercato a prezzo di saldo: "Regione, Aoup e Comune svendono il nostro patrimonio"“L'ex ospedale di Calambrone è vuoto e lasciato nel più totale degrado da quasi 20 anni”.

Approfondimenti e contenuti su Comune cerca

Temi più discussi: Il Comune cerca soluzioni: Sono un nostro patrimonio. Non vogliamo disperderlo; Bari, chiude lo Stadio del nuoto: stop alle attività, iscritti in rivolta. Il Comune cerca soluzioni; Scuola Verne di Tre Ponti, poche iscrizioni: il Comune cerca soluzioni; Bari, chiude lo Stadio del nuoto: stop alle attività, iscritti in rivolta. Il Comune cerca soluzioni.

Fallimento Brescia Calcio: il Comune cerca soluzioni per salvare le RondinelleI tifosi hanno cominciato ad urlarlo non appena si è diffusa la notizia del fallimento del Brescia. La città della Leonessa non è disposta a mollare e la forza della sua gente saprà far rialzare le ... ilgiorno.it

Il Comune: Siamo in cerca di soluzioniGROSSETOLa situazione relativa al dormitorio di via De Amicis – sottolineano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Sociale Carla Minacci – non rappresenta un atto di ... lanazione.it

Il Comune di Colle di Val d’Elsa avvia una nuova fase del progetto “Colle Vive”, l’iniziativa di rigenerazione commerciale e sociale del centro cittadino finanziata dalla Regione Toscana https://www.canale3.tv/colle-vive-il-comune-cerca-proprietari-e-nuove-atti - facebook.com facebook

Ufficio relazioni internazionali: il Comune cerca sponsor per le iniziative del 2026 - Il Giunco x.com