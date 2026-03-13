Il Telegraph critica duramente il Chelsea, definendolo più che altro un simbolo di spacconeria e arroganza. La testata sottolinea come la squadra non sia considerata la migliore di Londra in questo periodo e mette in dubbio il titolo di campione del mondo, definendolo quasi uno scherzo. La polemica si concentra sulla percezione pubblica e sulla reale qualità della squadra.

“Campioni del mondo? State scherzando. Il Chelsea non è nemmeno la migliore squadra di Londra in questo momento”. Il Telegraph rompe gli indugi e rinfaccia la troppa – ridicola – arroganza al Chelsea. Il giornale inglese scrive che sarebbe arrivato il momento di rimuovere lo stemma di campione del mondo per club da quelle maglie. Pensate all’esultanza di Enzo Fernández “da spaccone, arrogante” dopo il gol contro il Psg: “gli si è ritorta contro, il Chelsea ha perso la testa collettivamente negli ultimi 16 minuti disastrosi, in cui ha buttato via la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, ha scaricato la colpa sul portiere Filip Jorgensen e ha addirittura scaraventato a terra un raccattapalle”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Chelsea è campione solo di spacconeria e di arroganza (il Telegraph li fa a pezzi)

Il Telegraph boccia l'acquisto di Koulibaly del Chelsea: "Sopravvalutato, non è stato un leader della difesa"

Rosenior vuole fare il duro, ma guidare il Chelsea non è affatto facile (Telegraph)

