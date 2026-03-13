A Opera, in Lombardia, si sviluppa un caso che coinvolge questioni di gravidanza e presunte incompatibilità all’interno della Giunta comunale. Desirè Gugliandolo denuncia che i figli sono stati usati come strumenti di ricatto e definisce la situazione come una pagina negativa per il Comune. La discussione si accende mentre si avvicina l’attesa di un evento che potrebbe portare un cambiamento.

Opera (Milano), 13 marzo 2026 – In attesa che arrivi prossimamente un fiocco, pare azzurro, a Opera il clima politico si è surriscaldato tra gossip, polemiche da ballo e accuse incompatibilità nella Giunta, in carica da meno di un anno. Galeotta pare sia stata la campagna elettorale, quando Cupido ha scagliato la sua freccia durante i comizi verso il voto e ha colpito quello che sarebbe poi diventato il futuro sindaco di Opera, Ettore Fusco (che ha ottenuto 64,2% delle preferenze al primo turno), e quella che sarebbe stata una delle consigliere più votate, poi nominata assessora alla Famiglia e ai Servizi sociali, Desirè Gugliandolo. Opera - il sindaco Ettore Fusco con l'assessore Desiree Guadagnolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il caso Opera tra gravidanza e incompatibilità. Parla Desirè Gugliandolo:“Figli usati per ricattare. Pagina buia per il Comune”

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Discussioni sull' argomento Il caso Opera tra gravidanza e incompatibilità. Parla Desirè Gugliandolo:Figli usati per ricattare. Pagina buia per il Comune; L’assessora, il sindaco e il figlio in arrivo: a Opera scoppia la polemica in Consiglio comunale; L’assessora il sindaco e il figlio in arrivo | a Opera scoppia la polemica in Consiglio comunale.