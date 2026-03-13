Il caso lampioni a singhiozzo | indagini in corso

A Monza continuano i disagi legati all’illuminazione pubblica, con problemi che vanno oltre i quadri elettrici vecchi e mal funzionanti. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire la situazione e individuare eventuali cause. La questione coinvolge diverse zone della città, dove alcune luci rimangono spente o funzionano a singhiozzo. La situazione resta sotto osservazione, mentre si cerca una soluzione definitiva.

Proseguono i problemi di illuminazione pubblica a Monza, e questa volta non solo per i quadri elettrici obsoleti. I malfunzionamenti, ora, stanno interessando i software - sia centralizzati che periferici - causando accensioni tardive o discontinue delle luci. Il fatto era già emerso in piazza Castello quando, fresca di potenziamento dell’illuminazione, entrata in funzione lunedì scorso, già mercoledì sera e ancora sabato è rimasta al buio (con problemi proseguiti i giorni scorsi). Ma sono tante in realtà le vie che stanno vivendo queste criticità, come sottolinea il consigliere comunale di Forza Italia, Pier Franco Maffè. "A San Biagio ci sono lampioni spenti o malfunzionanti in via Volta, via Cantù, via Rivolta e via Monti e Tognetti, si accendono a giorni alterni per un’ora verso le 21, e poi si rispengono. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

