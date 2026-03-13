Il caso Jo Malone ha attirato l’attenzione sull’acquisto dei marchi di lusso e sulla proprietà intellettuale nel settore della moda e della cosmetica. La questione riguarda chi detenga i diritti sui nomi di brand noti e come queste aziende gestiscano i loro marchi, spesso vendendoli o acquisendoli nel mercato globale. L’attenzione si concentra sulla natura commerciale di queste operazioni e sulla gestione dei nomi di marca.

A chi appartiene il nostro nome? Ai Montecchi? Ai Capuleti? Ai nostri genitori? Alla pesca in cui Chalamet infilava il bigolo in “Chiamami col tuo nome”? Al fruttivendolo che gliel’aveva venduta? Qualche tempo fa Paolo Virzì ha scritto su Instagram d’un signore che ha lo stesso nome di uno dei personaggi d’un suo film, epperciò è offeso. E il bello è che il signore non si chiama Giancarlo Iacovoni, cioè il personaggio più offensivo e più somigliante agli italiani di questo secolo che Virzì abbia mai scritto. Apprendo dal Financial Times che Estée Lauder è proprietaria del nome d’una signora che si chiama Jo Malone. Non ne è proprietaria la signora Lauder, che è morta da ventidue anni, ma la sua azienda, che quando ero adolescente mi sembrava quella che faceva le creme per le donne adulte, mentre noi ragazze trovavamo ganzo usare Clinique. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il caso Jo Malone, e il capitalismo che compra i nomi come se fossero terreni edificabili

Articoli correlati

Il Cga boccia la Regione per i ritardi sul Prg di Favara: i terreni tornano edificabiliLe modifiche introdotte dalla Regione al piano regolatore generale di Favara sono illegittime per tardività.

Conte: “Anguissa e De Bruyne come se non se ne fossero mai andati? Ma se ne erano andati. Per fortuna che abbiamo Sant’Elmas”A Dazn: "Anguissa e De Bruyne come se non se ne fossero mai andati? Ma se ne erano andati.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il caso Jo Malone e il capitalismo che...

Discussioni sull' argomento Voglio il tuo profumo Il caso Jo Malone, e il capitalismo che compra i nomi come se fossero terreni edificabili; Estée Lauder cita in giudizio Jo Malone e Zara Uk per l'uso del suo nome; Profumi primavera 2026: 5 fragranze fresche e floreali da indossare ora; Estée Lauder fa causa alla profumiera Jo Malone e a Zara UK per l'uso del marchio Jo Malone.

Estée Lauder cita in giudizio Jo Malone e Zara Uk per l'uso del suo nomeIl colosso dei cosmetici ha intentato una causa contro l'imprenditrice britannica, il suo marchio di fragranze Jo Loves e la filiale britannica di Zara, per l'uso del nome Jo Malone su alcuni prodot ... it.fashionnetwork.com

Hai mai provato Cypress & Grapevine Cologne Intense di Jo Malone La freschezza aromatica del cipresso, le note legnose della vite e la profondità sensuale dell’ambra danno vita a una fragranza intensa e raffinata. Disponibile nelle nostre profumerie e o - facebook.com facebook