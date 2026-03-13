Il business della comunicazione ecco le agenzie che contano a Monza e Brianza e quanto fatturano

A Monza e Brianza, alcune agenzie di comunicazione sono al centro di attenzione per i loro risultati finanziari. In cinque anni, un’agenzia ha quadruplicato l’EBITDA, mentre una società di consulenza ha triplicato il fatturato in un breve periodo. Questi dati evidenziano la crescita di alcune realtà nel settore. Il settore della comunicazione si muove con dinamismo in questa zona.

Dati, progetti e strategie concrete. Chi c'è dietro le 5 agenzie del territorio stanno ridefinendo la comunicazione Un’agenzia che in cinque anni quadruplica l’Ebitda. Una società di consulenza che triplica il fatturato in pochi anni. Uno studio creativo brianzolo premiato a livello internazionale per il web design. Una startup che punta a mezzo milione di fatturato entro il 2026. La comunicazione è spesso raccontata come un settore concentrato nelle grandi città. Dall’ufficio stampa alla consulenza strategica, dal design digitale alle campagne marketing, anche tra Monza e Brianza la comunicazione è diventata una vera attività economica. Cinque agenzie del territorio raccontano bene questa varietà. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Le protagoniste della Brianza: politica, affari, legge e beneficienza, ecco le donne che "muovono" Monza Tutto quello che riguarda Il business della comunicazione ecco le... Temi più discussi: Comunicazione di variazione dell’ammontare complessivo dei diritti di voto; Sciopero generale lunedì 9 marzo: la comunicazione di Asl Novara; Sbanca Caduta libera e vince 80mila euro. Il business della comunicazione, ecco le agenzie che contano a Monza e Brianza (e quanto fatturano)Un’agenzia che in cinque anni quadruplica l’Ebitda. Una società di consulenza che triplica il fatturato in pochi anni. Uno studio creativo brianzolo premiato a livello internazionale per il web design ... monzatoday.it Comune di Monza: ecco le agenzie in gara per la comunicazione turisticaSono 31 gli operatori ammessi al bando di gara indetto dal Comune di Monza per l’affidamento dei servizi di comunicazione per la promozione turistica della città. L’incarico avrà validità di 24 mesi c ... engage.it LAST MINUTE DEL GIOVEDÌ SERA Vieni da PizzAut e Nutri Anima e Corpo PIZZAUT MONZA 8 POSTI ORE 19.18 7 POSTI ORE 19.48 6 POSTI ORE 20.13 6 POSTI ORE 20.51 9 POSTI ORE 21.09 PIZZAUT CASSINA 7 POSTI ORE 19.15 5 POSTI ORE 19.45 - facebook.com facebook Opere d'arte d'Artistico numero 9 e 10 in campionato Lo Spezia batte il Monza per 4-2 #SpeziaMonza #SerieBKT #DAZN x.com