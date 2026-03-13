Il Bologna si prepara a tornare in campo dopo una partita combattuta, ma il risultato non è stato sufficiente. Pellegrini risponde alla prestazione di Berna, mentre in Europa League si attende giovedì prossimo per conoscere quale squadra avanzerà ulteriormente. La competizione europea continua a tenere alta l’attenzione, con le italiane impegnate a mantenere viva la speranza di qualificazione.

Nello scenario post-apocalittico delle italiane nelle coppe, toccherà aspettare giovedì prossimo per scoprire quale scialuppa sopravviverà in Europa League. L’atto primo del Dall’Ara si chiude in parità, uno a uno, con Bologna e Roma che rimandano il finale di una settimana. Come nei più classici film sul genere. E come le premesse di questi Ottavi apparecchiavano l’andata. Troppo delicato il momento di Vincenzo Italiano e Gian Piero Gasperini, troppo sottile il filo su cui cammina in questo momento la loro stagione, per aspettarsi un approccio sfrontato nei primi novanta minuti di questo euroderby per la sopravvivenza. Da una parte, il rossoblù doveva gestire la pressione enorme, dopo il clamoroso ko di domenica col Verona e in uno stadio che da casa è diventato una irrisolvibile ’escape room’ (sette sconfitte nelle ultime nove gare). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Bologna si ritrova, ma non basta. Pellegrini replica alla magia di Berna

Bologna-Roma, il commento. Più rabbia che classe, ma il gruppo ha ritrovato il formato coppaL’attesa e auspicata reazione d’orgoglio dopo lo sprofondo in casa col Verona c’è stata. Ancora faticosa e impacciata la costruzione della difesa ... bologna.repubblica.it

