Il blush color pesca di Kate Middleton sta attirando molta attenzione sui social media e tra gli appassionati di trucco. Questa tonalità, che si sta diffondendo rapidamente, viene ormai scelta da molte persone per il suo effetto naturale e fresco. La tendenza sembra aver preso piede con l’arrivo della primavera 2026, spostando le preferenze verso look più luminosi e vivaci.

Sino a qualche tempo fa eccedere con il blush sarebbe stato un errore imperdonabile, ma per la primavera 2026 spolverare le guance di polvere non è soltanto consigliato, ma quasi d’obbligo. E persino Kate Middleton ha ceduto a questo trend. Come Bella Hadid per Prada Beauty, in occasione del nuovo blush della Maison. Rosa e pesca per una carnagione radiosa. Tonalità rosa e pesca sono le preferite da celebrity e make up artist per regalare al viso immediato colore e luminosità, oltre che per scolpire i lineamenti e assicurare una carnagione compatta e fresca. La principessa del Galles sembra d’accordo: pur non seguendo le tendenze beauty, negli ultimi tempi è stata avvistata spesso con un trucco ricercato e incentrato sul blush pesca, meno intenso rispetto al bronzo che sembra avere preferito in passato. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il blush color pesca di Kate Middleton è virale

