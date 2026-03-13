Nella mattinata di oggi, l’ambiente nerazzurro si è risvegliato con un interrogativo pressante riguardante il futuro e la tenuta psicologica di Marcus Thuram. Il calciatore francese, che ha giocato contro l’Atalanta, si trova ora davanti a una scelta significativa tra proseguire con l’Inter o valutare altre opzioni. La situazione ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, creando attenzione sul suo percorso nelle prossime settimane.

Nella mattinata di oggi, l’ambiente nerazzurro si è risvegliato con un interrogativo pressante riguardante il futuro e la tenuta psicologica di Marcus Thuram. Nonostante il sorriso che continua a contraddistinguere l’attaccante francese, il rendimento degli ultimi mesi e il recente forfait nel derby — causato da un attacco febbrile che ha lasciato l’attacco dell’ Inter privo di riferimenti, vista la concomitante assenza di Lautaro Martinez — hanno alimentato il malumore della tifoseria. La sconfitta nella stracittadina, dove i giovani Pio Esposito e Yoan Ange Bonny non sono riusciti a scardinare il muro milanista, ha ridotto il vantaggio sui cugini a soli 7 punti, trasformando la sfida di sabato contro l’ Atalanta in un vero e proprio spartiacque stagionale per il numero 9. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Il bivio di Marcus Thuram: tra l’esame Atalanta e le sirene della Continassa

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