In un'intervista, il regista Rocco Papaleo e le attrici Claudia Pandolfi, Vanessa Scalera e Teresa Saponangelo parlano del film Il bene comune, un'opera che unisce racconto e viaggio, creando un film corale che suscita emozioni. La conversazione si concentra sui dettagli della produzione e sui ruoli interpretati dalle protagoniste. La discussione si concentra sugli aspetti tecnici e narrativi del film.

Tra racconto e viaggio, con Il bene comune Rocco Papaleo costruisce un film corale emozionante. Ne abbiamo parlato con il regista e con Claudia Pandolfi, Vanessa Scalera e Teresa Saponangelo. Scriviamo queste righe su Il bene comune quando il film ha già debuttato in sala e si è ritagliato uno spazio tra le prime posizioni al boxoffice. E ne siamo felici, perché abbiamo apprezzato molto il lavoro di Rocco Papaleo e del suo cast nel costruire una storia che è realmente corale, in cui tutti i personaggi trovano un proprio spazio e un proprio senso compiuto. Proprio di questo e dell'importanza del viaggio come del racconto, ma anche del ruolo fondamentale della musica nell'economia del film, abbiamo parlato con Rocco Papaleo e parte del suo cast, da Claudia Pandolfi a . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il bene comune: intervista a Rocco Papaleo e alle protagoniste del film

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