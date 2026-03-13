Il giovedì sera del 2026 vede protagonista l’HNK Rijeka, squadra composta da italiani di Fiume. La città di Fiume viene presentata come un esempio di libertà in un contesto difficile e complesso. La squadra rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale e si distingue nel panorama sportivo della regione. La partita è un momento di attenzione per i tifosi e gli appassionati.

CONOSCI LA TUA SQUADRA DEL GIOVEDÌ SERA: HNK RIJEKA «Italiani di Fiume. Nel mondo folle e vile Fiume è oggi il segno della libertà. Nel mondo folle e vile c’è una sola cosa pura. Fiume. Vi è una sola verità, e questa è Fiume. Vi è un solo amore, e questo è Fiume. Fiume è come un faro luminoso che splende dentro un mare di abiezione». Lo grida Gabriele D’Annunzio, il 12 settembre del 1919, quando avevamo ridotto Fiume a un’astrazione così grande che forse ci eravamo dimenticati perché eravamo lì, con tutti quei volontari armati pale, pazzi, che continuavano a blaterare di “vittoria mutilata” e cose così, di fronte a una popolazione slovena piuttosto stranita. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Il bello del giovedì sera 2026 vol. 12

Articoli correlati

Il bello del giovedì sera 2026 vol. 7Gigi Salerno, Raymond and George Xuereb, Edwin Farrugia, Raymond Vella, Joe Brincat and Carlo Seychell.

Leggi anche: Il bello del giovedì sera 2026 vol. 8

Odgovaram Na Vaša Pitanja - Konsultacije Uživo

Contenuti e approfondimenti su Il bello del giovedì sera 2026 vol 12

Discussioni sull' argomento Ndour show: la volée da fuori area è spettacolare. VIDEO; Sandro Mazzola: Aspettavo le pagelle del lunedì e del giovedì poi quella candelina…; Don Tonino Bello. Uomo del Sud e dei Sud, oggi la presentazione del libro di Sabino Zinni; Tutto il bello che c’è: le tre generazioni della famiglia Venier.

Sua Maestà #Tigro !!! bellissimo esemplare di Dogo Sardo , giovane e perfettamente sano . Cerca casa !! condividetelo per favore !! e' grosso bello e sano ! ( una cosa strana per noi ) - facebook.com facebook

Quanto sarebbe bello vedere di nuovo Insigne e Immobile a Pescara con Verratti co-proprietario L’intervista completa sull’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ a cura di Nicola Binda 1/5 x.com