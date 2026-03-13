il 20enne luca ulivi nominato nuovo assessore allo sport

Il sindaco di Predappio ha nominato un nuovo assessore allo sport, un giovane di 20 anni. La decisione è stata presa in seguito alle dimissioni di Lorenzo Lotti, che ha lasciato l’incarico per motivi di lavoro, pur mantenendo il ruolo di consigliere. La nomina riguarda Luca Ulivi, che entra così a far parte della giunta municipale.

La giunta di Predappio ha un nuovo assessore: il sindaco Roberto Canali ha nominato Luca Ulivi, al posto del dimissionario Lorenzo Lotti, che ha lasciato per motivi di lavoro, rimanendo però consigliere. Il primo cittadino ha disposto anche una minima ridistribuzione delle deleghe, "con l'obiettivo di garantire il miglior proseguimento dell'azione amministrativa fin qui svolta". Ulivi, già consigliere comunale, assumerà le deleghe di Sport, Eventi, Politiche giovanili (già in capo all'assessora Carla Ravaglia), Protezione civile e Comunicazione. avaglia manterrà le Attività produttive, Gemellaggi, Patrimonio, Servizi ambientali e si occuperà delle associazioni (in precedenza di Lotti).

