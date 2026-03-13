Ig Nobel il premio agli studi scientifici più pazzi del mondo trasloca dagli Usa all’Europa | Effetto Trump

Il premio Ig Nobel, riconoscimento dedicato a studi scientifici insoliti e originali, cambia regione e si trasferisce dall’America all’Europa. La decisione arriva in un momento in cui le politiche statunitensi e gli eventi globali influenzano il panorama internazionale, portando l’attenzione su questa manifestazione che premia ricerche spesso considerate bizzarre o sorprendenti. La scelta di spostare l’evento riflette come le dinamiche politiche possano incidere anche sui riconoscimenti scientifici.

(Adnkronos) – Le politiche Usa e gli ultimi sviluppi internazionali irrompono anche nel futuro di una delle cerimonie più amate dalla comunità scientifica: l'assegnazione dei cosiddetti Ig Nobel (parodia dei premi Nobel), riconoscimenti destinati agli studi più 'improbabili', alla scienza che fa sorridere. L'edizione 2025 potrebbe essere l'ultima celebrata a Boston negli Stati Uniti, almeno. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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