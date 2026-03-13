Ifel Campania stretta di Fico | bloccate nuove assunzioni e compensi al CdA
Il presidente di Ifel Campania ha inviato una comunicazione ai soci in cui annuncia il blocco delle nuove assunzioni e dei compensi al consiglio di amministrazione. Nella lettera, si parla di una riduzione della commessa legata all’Accordo di Coesione e si specifica che i bilanci saranno approvati solo con entrate certe, con un’attenzione particolare alla spending review su personale e consulenze.
Lettera del governatore all’assemblea dei soci: taglio alla commessa sull'Accordo di Coesione, bilanci solo con entrate certe e spending review su personale e consulenze. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
IFEL Campania e il biscotto col simbolo della Regione. Fondazione a rischio tagli con le nuove regole di FicoBiscotti brandizzati Regione e Ue distribuiti da Ifel Campania nei progetti europei: polemiche su spese, governance e controlli annunciati da Fico...
Bloccate le nuove 73 assunzioni all'Ast: la decisione del Cda in attesa di verificheIl Cda dell'Ast ha revocato l'avviso di selezione per l'assunzione di 73 operatori di esercizio dell'Azienda sicliana trasporti, dopo le...
Tutto quello che riguarda Ifel Campania
IFEL Campania e il biscotto col simbolo della Regione. Fondazione a rischio tagli con le nuove regole di FicoIl biscottino, finemente incartato, sembra proprio essere una di quelle delizie tipiche della val Calore, in provincia di Salerno. È composto di friabile pasta frolla a forma di fiorellino farcita (al ... fanpage.it
Politica di coesione 2021-2027, il 15 aprile webinar di IFEL Campania05/04/2019 - E' fissato per il prossimo 15 aprile alle 9:30 il primo appuntamento del ciclo di webinar promosso dalla Fondazione Ifel Campania nell’ambito del Programma Integrato di Interventi di ... regione.campania.it