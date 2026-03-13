Ifel Campania stretta di Fico | bloccate nuove assunzioni e compensi al CdA

Il presidente di Ifel Campania ha inviato una comunicazione ai soci in cui annuncia il blocco delle nuove assunzioni e dei compensi al consiglio di amministrazione. Nella lettera, si parla di una riduzione della commessa legata all’Accordo di Coesione e si specifica che i bilanci saranno approvati solo con entrate certe, con un’attenzione particolare alla spending review su personale e consulenze.