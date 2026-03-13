Orazio Maurizio Musumeci ha spiegato su Facebook come è riuscito a salire sul palco durante l’evento con la leader politica. Ha raccontato che ha semplicemente attraversato il portone principale e ha aspettato che si aprisse la porta del salone principale, senza usare metodi particolari. La sua testimonianza chiarisce i passaggi che ha seguito in quella circostanza.

« Mi hanno chiesto come ho fatto a salire sul palco: semplicissimo sono entrato dal portone principale, poi ho aspettato che aprissero la porta del salone principale. Al centro sala dove c'era la sicurezza con il nastro scorrevole sono passato in fila dietro alle altre persone e mi sono posizionato a fianco del palco in attesa della Meloni, dove per altro ho salutato prima Nordio con garbo e rispetto». Lo ha scritto oggi sul suo profilo Facebook Orazio Maurizio Musumeci, l'uomo che ieri ha fatto irruzione sul palco del teatro Franco Parenti di Milano durante l’intervento della premier Giorgia Meloni all’incontro per sostenere il Sì al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ieri è salito sul palco della Meloni, ora Orazio Maurizio Musumeci spiega su Facebook come ha fatto

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