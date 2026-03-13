Idoli | la verità cruda dietro l’adrenalina della MotoGP

Il grande schermo accoglie un nuovo capitolo nel cinema sportivo con l’uscita di Idoli – Fino all’ultima corsa, pellicola che promette di smontare le semplificazioni mediatiche sul mondo della MotoGP attraverso una narrazione basata su dati reali e dinamiche umane. La prima proiezione pubblica si è tenuta a Roma, dove il cast completo ha sfilato sul red carpet insieme alla voce ufficiale delle gare Guido Meda, trasformando la serata in un omaggio al Motomondiale. La produzione, coprodotta tra Spagna e Italia, porterà i telespettatori dentro le dinamiche del paddock, unendo la precisione tecnica delle corse alla complessità emotiva dei protagonisti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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