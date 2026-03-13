Un recente studio condotto dai ricercatori dell’UCL Queen Square di Londra evidenzia che tra i sintomi di un ictus può esserci anche un problema d’udito. La ricerca sottolinea come questo sintomo, spesso sottovalutato, possa comparire in alcuni casi come segnale precoce di un attacco cerebrale. I medici invitano a prestare attenzione a qualsiasi cambiamento improvviso nelle capacità uditive.

Tra i sintomi dell’ictus, che solitamente aiutano a riconoscerlo, si ricordano chiaramente quelli più conosciuti, dall’intorpidimento del braccio, della gamba o del viso (da un solo lato) alle difficoltà a parlare, fino ai problemi di vista. Questi sintomi però riguardano soprattutto l’ictus del circolo cerebrale anteriore, quello più diffuso. L’ictus, però, può riguardare anche il circolo posteriore del cervello, con sintomi più sfumati e meno riconoscibili, tra questi c’è un problema dell’udito che però può aiutare a riconoscerlo: un deficit uditivo asimmetrico, una perdita dell'udito che colpisce le due orecchie in modo diverso o che si verifica soltanto in un orecchio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ictus: tra i sintomi c'è un problema d'udito. Ecco quale

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