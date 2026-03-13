I trionfi di Agorà con venticinque piazzamenti

Le ginnaste di Poggio a Caiano di Agorà hanno ottenuto venticinque piazzamenti durante la seconda prova regionale Csen di ginnastica ritmica. La competizione si è svolta nelle ultime settimane e ha visto le atlete migliorare le proprie prestazioni rispetto alle gare precedenti. La squadra ha partecipato con un gruppo di ginnaste che hanno affrontato diverse categorie e discipline della disciplina.

Seconda prova regionale Csen di ginnastica ritmica, migliorano i risultati delle ginnaste Agorà (nella foto un gruppo) di Poggio a Caiano. Con l’aggiunta delle nuove coreografie di coppia e squadra le atlete riescono ad aumentare il bottino della prima prova regionale, riconfermandosi anche nelle performance individuali. Ben venticinque sono stati i piazzamenti iridati per le piccole e grandi ginnaste di età compresa tra 8 e 18 anni che con i loro esercizi individuali di coppia e squadra ottengo ottimi risultati in campo regionale. Le atlete qualificate prenderanno parte ai Campionati Nazionali che si svolgeranno a Bellaria dal 26 maggio al 2 giugno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I trionfi di Agorà con venticinque piazzamenti Articoli correlati Al circolo di Pietrabuona torna l’appuntamento con ’Agorà del fumetto’Domani al Circolo Arci Agorà di Pietrabuona torna ‘Agorà del Fumetto’, appuntamento annuale arrivato, ormai, alla quarta edizione organizzato, come... Gli arcieri di Terre di Castelli conquistano piazzamenti d’onore nei Campionati Regionali di tiro con l’arcoNel freddo pungente di una domenica mattina a Castelfranco Emilia, sotto un cielo grigio che sembrava voler soffocare ogni speranza di luce, i 16... Una raccolta di contenuti su I trionfi di Agorà con venticinque... Discussioni sull' argomento I trionfi di Agorà con venticinque piazzamenti; Danza sportiva / Team Galeone Calignano sugli scudi: trionfi e medaglie al Bulgarian Open Championship di Sofia. «Pazienti in Agorà» per ridurre i tempi di accesso all’innovazione.Migliorare i tempi di accesso all’innovazione per i pazienti. Questo il tema su cui si sono impegnate oltre 30 Associazioni pazienti e portatori di interesse, che hanno identificato priorità comuni ... corriere.it Medicina estetica tra rigore scientifico e falsi miti da sfatare all'Agorà 2025Roma, 9 ott. (Adnkronos Salute) - Perché parlare ancora di sicurezza in medicina estetica? Perché nonostante i progressi, i rischi di trattamenti improvvisati e messaggi ingannevoli continuano a ... notizie.tiscali.it Ci vediamo domattina alle 8.30 ad Agorà su Rai Tre. - facebook.com facebook Work in progress L’inaugurazione dell’Agorà della Gentilezza è sempre più vicina. Nell’attesa, vi mostriamo alcuni momenti della piantumazione degli ulivi che daranno un nuovo volto all’intera area! x.com