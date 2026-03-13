I reali hanno vistato la RNLI - Royal National Lifeboat Institution - Saving Lives at Sea

Il Principe William e la Principessa Kate hanno visitato la RNLI, l’ente dedicato ai soccorsi in mare. Durante l’evento, il Principe ha preso il timone di una scialuppa di salvataggio lungo il Tamigi, mentre la Principessa osservava. La visita si è conclusa con un tour tra le attrezzature e le operazioni dell’organizzazione, nota per il suo lavoro di salvataggio in mare.

L ondra, 12 mar. (askanews) – Il Principe William si è messo al timone di una scialuppa di salvataggio lungo il Tamigi, con la Principessa Kate seduta dietro di lui, durante una visita alla RNLI. La stazione Tower della Royal National Lifeboat Institution di Londra è la più trafficata del Regno Unito.