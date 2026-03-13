I pronostici di venerdì 13 marzo | Serie A Serie B Bundesliga Liga e Ligue 1

Venerdì 13 marzo si disputano partite in diverse leghe di calcio, tra cui la Serie A, la Serie B, la Bundesliga, la Liga e la Ligue 1. Le squadre coinvolte si preparano ad affrontare gli incontri programmati in questa giornata, che vede diverse sfide in calendario e attese per i risultati di ciascuna. I pronostici riguardano tutte le partite in programma in queste competizioni.

La ventinovesima giornata di Serie A prende il via con un anticipo molto importante per il Torino, che ha bisogno di un risultato positivo contro il Parma per restare a debita distanza dalla zona retrocessione in vista dello scontro diretto tra Cremonese e Fiorentina. Un risultato positivo è alla portata, così come in Bundesliga per il Borussia Monchengladbach contro il St Pauli. Per quanto riguarda le partite da almeno tre gol complessivi, occhio a Magdeburg-Darmstadt, Jong Ajax-FC Den Bosch e Al-Qadsiah-Al Ahli. Promettono almeno un gol per squadra LASK Linz-Hartberg, PEC Zwolle-FC Groningen e Deportivo Alavés-Villarreal. • 1X + OVER 1,5 in Borussia Monchengladbach-St. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

