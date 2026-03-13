I nuovi talenti in scena all' istituto Corelli | al via la stagione solistica di Recondite Armonie

All'istituto Corelli, prende il via la stagione solistica promossa dall’associazione Recondite Armonie di Imola, che porta in scena i nuovi talenti della musica da camera. La rassegna si concentra su esecuzioni solistiche, con artisti emergenti che si esibiscono in diverse composizioni. La data di inizio e il programma dettagliato sono stati annunciati recentemente, con un calendario che proseguirà nelle prossime settimane.

La musica da camera torna protagonista con la nuova stagione solistica dell’associazione Recondite Armonie di Imola.Quattro concerti a ingresso gratuito, tra marzo e maggio, con protagonisti giovanissimi talenti, musicisti e cantanti che, nonostante l’età, si sono esibiti su importanti palcoscenici di tutto il mondo. L'appuntamento è all'auditorium dell’Istituto Corelli di Cesena e prende il via sabato 21 marzo, quando ad aprire la stagione, sarà la voce del fagotto di Lorenzo Fantini accompagnata dal pianoforte di Fabio Fornaciari. Un programma che spazia tra i repertori dal Barocco al contemporaneo, passando per il Romanticismo, con musiche di Carl Philipp Emanuel Bach, Robert Schumann, Antonio Torriani, Marcel Bitsch e molti altri. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

