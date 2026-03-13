I nuovi regolamenti della Formula Uno per il 2026 hanno portato a una netta supremazia della Mercedes, che domina nelle competizioni. George Russell ha ottenuto una vittoria importante, sfruttando al massimo le modifiche introdotte. La gara dimostra una situazione di netto vantaggio per la scuderia tedesca rispetto alle altre squadre. La situazione attuale evidenzia una differenza significativa tra i team in classifica.

“Non c’è partita”. I nuovi regolamenti hanno rotto il giocattolo Formula Uno, scrive Marca. “La storica ripartenza regolamentare della Formula 1 per la stagione 2026 si è trasformata in una vittoria totale per la Mercedes, con George Russell che ha colto l’occasione della vita”. Formula Uno, contro la Mercedes non c’è partita. Anche in Cina, il vincitore del Gran Premio d’Australia ha replicato la sua prestazione dominante con la mini-pole position, “dimostrando chiaramente che nessuno può toccare il duo del britannico e della sua W17. È la macchina migliore, quella che interpreta al meglio la distribuzione dell’energia e sfrutta i regolamenti fino all’ultimo dettaglio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - I nuovi regolamenti hanno rotto la Formula Uno: contro la Mercedes non c’è partita (Marca)

