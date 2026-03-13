I militari italiani si ritirano dall' Iraq

I militari italiani in Iraq stanno lasciando temporaneamente il paese dopo l’attacco di mercoledì sera contro la base di Singara, situata nel Kurdistan iracheno. La decisione di ritirarsi riguarda il contingente italiano, che ha iniziato le operazioni di smobilitazione in seguito all’incidente avvenuto nella regione. La situazione ha portato a questa temporanea sospensione delle attività militari italiane in Iraq.

Dopo l'attacco alla base nel Kurdistan iracheno, 141 uomini sono ora in fase di "riorganizzazione", conferma il nostro governo. La strategia del caos dei pasdaran è la stessa delle milizie filoiraniane L'Iran e Hezbollah soffiano sull'odio identitario anche in Siria. Il rischio di un allargamento del conflitto “Il 1979 è finito”. Parla l'esule iraniano Amir Taheri. “I figli dei capi sono tutti all'estero” Il contingente italiano in Iraq si smobilita, almeno provvisoriamente, dopo l’attacco lanciato mercoledì sera contro la base di Singara, nel Kurdistan iracheno. Se la scorsa settimana erano stati fatti rientrare 102 uomini nel nostro paese e altri 75 in Giordania, i restanti 141 sono ora in una fase di “organizzazione temporanea”, come ha confermato ieri il ministro degli Esteri Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

