' I lividi nel cuore Quando l’infanzia è violata dagli adulti' | un incontro per aiutare i giovani a non perdersi

Mercoledì 18 marzo, a partire dalle 16:30, l’SMSBiblio, la Biblioteca Comunale di via San Michele degli Scalzi 178, organizza un evento dedicato a sensibilizzare sui danni dell’abuso infantile. Durante l’incontro verrà presentato un progetto dedicato a sostenere i giovani vittime di violenza e a prevenirne gli effetti. L’appuntamento prevede una sessione di presentazione e discussione aperta al pubblico.

L'evento di mercoledì 18 marzo, organizzato da Marchetti Editore, sarà animato dall'autrice del volume Laura Francesca Roccati Mercoledì 18 marzo, dalle 16:30 in poi, l’SMSBiblio - Biblioteca Comunale (via San Michele degli Scalzi 178) ospiterà un incontro e una presentazione. Laura Francesca Roccati, assistente sociale e responsabile di alcune scuole 0-6 di Genova, è da sempre interessata al mondo dell’infanzia e dal 1999 è impegnata nella tutela dei minori, con particolare formazione nel contrasto al maltrattamento e abuso dei minori e alta conflittualità genitoriale. Nel 2019 ha cofondato l’associazione di volontariato Keepers Genova che, con progetti mirati, si occupa di contrasto al grave maltrattamento all’infanzia e di bullismo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

