Il 5 marzo, nella sede della prefettura di Viterbo, si è svolta la cerimonia di consegna del labaro alla consulta giovani dell'Avis provinciale. Alla cerimonia hanno partecipato il prefetto Sergio Pomponio e rappresentanti dell'associazione. Il labaro, simbolo ufficiale, è stato consegnato ai giovani volontari dell'Avis in occasione dell'incontro.

Labaro per la consulta giovani dell'Avis provinciale di Viterbo. È stato consegnato nella giornata del 5 marzo durante un incontro in prefettura, alla presenza del prefetto Sergio Pomponio. La cerimonia ha rappresentato un momento di grande valore simbolico per i giovani volontari dell'associazione. Il labaro, infatti, non è soltanto un elemento rappresentativo ma costituisce un segno concreto di identità, appartenenza e responsabilità che accompagnerà le attività e le iniziative della consulta nelle manifestazioni ufficiali e nei momenti istituzionali del territorio. Il labaro è stato benedetto da don Luigi Fabbri, vicario generale della diocesi, che ha sottolineato il valore umano e sociale dell'attività svolta dai volontari Avis, in particolare dalle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Articoli correlati

Anche i vigili del fuoco hanno la loro festa, il comandante Barbera: "Confidiamo nei giovani per fare passi avanti"Anche il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha la sua festa che, per volontà del ministero dell’Interno, da oggi si celebra il 27 febbraio: il...

“Valentino e Armani? Hanno superato i 90 anni proprio grazie alla loro creatività”: il geriatra svela il “segreto” della loro longevitàArte e creatività non sono solo espressioni culturali, ma possono diventare strumenti concreti di benessere e longevità.

Una raccolta di contenuti su I giovani dell'Avis hanno il loro labaro

Temi più discussi: Avis Omegna festeggia 60 anni e rilancia l’impegno a trovare giovani volontari; Servizio Civile con AVIS Chioggia: opportunità per i giovani fino all’8 aprile; L'iniziativa dell'Avis di Ascoli: frasi dei ragazzi contro la violenza sulle bustine di zucchero nei bar; Avis Crema e Istituto Folcioni premiano il talento musicale dei giovani.

CARAPELLE AVIS Carapelle, l’AVIS lancia il concorso Dona e DivertitiL’iniziativa è rivolta ai ragazzi nati nel 2008 e punta a trasformare un gesto di altruismo in un’opportunità di crescita personale e svago ... statoquotidiano.it

Viterbo – Avis Giovani, consegnato il Labaro alla Consulta provinciale: cerimonia in PrefetturaIl Labaro rappresenta uno dei simboli più significativi per un’associazione VITERBO - Momento significativo per i giovani volontari dell’Avis della Tuscia ... etrurianews.it

Anche le persone celiache possono donare il sangue. Proprio per questo, oggi è nata un’importante sinergia tra AVIS e Associazione Italiana Celiachia per promuovere la donazione in sicurezza anche tra le persone con questa intolleranza alimentare. L’ - facebook.com facebook

L'Avis Portoferraio convoca l’assemblea ordinaria dei soci x.com