I dati Mercedes spariscono durante le Qualifiche Sprint in Cina | sospetto guasto alla telemetria
Durante le qualifiche sprint del Gran Premio di Cina 2026, i dati di velocità e telemetria della Mercedes sono scomparsi dal sistema di live timing e dalla grafica trasmessa in TV. La perdita delle informazioni si è verificata durante la sessione, creando confusione tra gli spettatori e gli addetti ai lavori presenti in pista. La squadra non ha fornito spiegazioni immediate sulla causa del problema.
Durante le Qualifiche Sprint del GP di Cina 2026 i dati di velocità e telemetria delle Mercedes sono spariti dal live timing e dalla grafica TV. L'anomalia alimenta i sospetti nel paddock. 🔗 Leggi su Fanpage.it
