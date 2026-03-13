I dati Mercedes spariscono durante le Qualifiche Sprint in Cina | sospetto guasto alla telemetria

Durante le qualifiche sprint del Gran Premio di Cina 2026, i dati di velocità e telemetria della Mercedes sono scomparsi dal sistema di live timing e dalla grafica trasmessa in TV. La perdita delle informazioni si è verificata durante la sessione, creando confusione tra gli spettatori e gli addetti ai lavori presenti in pista. La squadra non ha fornito spiegazioni immediate sulla causa del problema.