i colori di senigallia alla corsa di parigi

A Parigi si svolge una delle corse più importanti a livello internazionale, attirando atleti da tutto il mondo. Tra i partecipanti ci sono anche corridori che rappresentano Senigallia, portando con sé i colori della loro città. La competizione vede atleti impegnati a superare i propri limiti lungo un percorso che attraversa la capitale francese. La gara si svolge in una giornata di grande attenzione mediatica e partecipazione.

Superare i propri limiti attraverso la corsa, portando i colori di Senigallia su uno dei palcoscenici internazionali più prestigiosi. È la missione dei Velvet Runners, un gruppo di giovani atleti selezionati dal brand Hoka per un progetto d’eccellenza. Il team ha preso parte alla Mezza Maratona di Parigi, una delle competizioni più partecipate al mondo con circa 50mila atleti. I risultati sono stati eccezionali: i corridori senigalliesi sono riusciti a posizionarsi intorno al 600esimo posto assoluto. Alessio Carletti è stato il più veloce del gruppo, chiudendo con l’impressionante tempo di 1h16’, seguito da Alin Simion (1h18’) e Alessandro Sarti (1h19’). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

