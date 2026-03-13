I carabinieri arrivano per un controllo in casa di un pusher | l' acquirente ingerisce le dosi di hashish

I carabinieri sono intervenuti in una abitazione a Fondi per un controllo di routine e hanno trovato un uomo di 63 anni, già soggetto a obbligo di dimora, che ha ingerito alcune dosi di hashish davanti a loro. L’uomo si trovava in casa al momento del sopralluogo e ha reagito ingerendo le sostanze stupefacenti. Nessun altro dettaglio è stato comunicato sulle conseguenze dell’episodio.

Scattata la perquisizione nell'abitazione: i militari hanno sequestrato delle dosi di cocaina e denunciato di nuovo un 63enne che era già colpito da un obbligo di dimora Quando sono arrivati hanno però notato un soggetto che usciva dall'appartamento del 63enne e che, alla vista dei militari, ha ingerito due involucri di hashish. Si trattava di un 40enne, che è stato immediatamente trasportato all'ospedale di Fondi e sottoposto a una visita di controllo da cui è effettivamente emerso che aveva ingerito della sostanza stupefacente. Contestualmente, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare in casa del 63enne e grazie all'accertamento hanno scoperto alcuni grammi di cocaina e alcune decine di euro in contanti, somma ritenuta provento di un'attività di spaccio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Articoli correlati

Pusher arrestato: sorpreso in strada con le dosi di hashish da vendereIl bilancio dei controlli antidroga dei carabinieri a Fondi: due giovani segnalati come assuntori, altre dosi di crack rinvenute abbandonate in un...

Lite in casa ad Acilia, arrivano i carabinieri: scoperti tre 3 chili di hashishRoma, 27 dicembre 2025 – I carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno arrestato un 35enne del posto poiché trovato in possesso di oltre 3 kg di...

Tutti gli aggiornamenti su carabinieri arrivano

Temi più discussi: Violenta lite tra una coppia. Arrivano i carabinieri; Violenta lite (e timore per un furto) al Conad: arrivano i Carabinieri; Mestre, giro di vite: per via Piave arrivano 50 carabinieri contro il degrado; Truffano anziana fingendosi Carabinieri, ma arrivano quelli veri: recuperati 30mila euro di oro e denaro contante.

Legnano, litiga con la sua ospite e quando arrivano i carabinieri li aggredisceAd avvisare i militari sono stati i vicini preoccupati dalla violenta discussione. L'uomo, in evidente stato di alterazione, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale ... ilgiorno.it

Violenta lite tra una coppia. Arrivano i carabinieriLa chiamata alle forze dell’ordine è scattata quando i vicini hanno sentito le urla provenire dall’abitazione dei due. Lei ha lasciato l’appartamento. msn.com

Ciak Telesud. . Si spacciava per medico estetico: denunciata dal NAS a Catania una 40enne. I carabinieri arrivano nel centro estetico abusivo mentre la 40enne riprendeva con il telefonino un trattamento botox - facebook.com facebook

Incidente tra un'auto e un camion, arrivano i carabinieri: colpita anche l'auto dell'Arma x.com