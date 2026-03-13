Ieri mattina, la Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza ha visitato la casa famiglia di Vasto, dove da novembre vivono tre bambini noti come la ‘famiglia nel bosco’. La visita ha coinvolto la struttura e i minori presenti, senza ulteriori dettagli sui motivi o le conseguenze di questa presenza.

L’AQUILA Visita ieri mattina della Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, Marina Terragni, nella casa famiglia di Vasto dove da novembre vivono i tre bambini della cosiddetta ‘famiglia nel bosco’. Da venerdì scorso sono separati dalla madre per il suo "comportamente ostile" nei confronti degli assistenti sociali. Come noto i bambini erano stati portati nella casa famiglia perché le condizioni in cui vivevano in un casolare nel bosco privo di bagno erano state ritenute non consone. La visita si è svolta alla presenza della zia e della nonna dei bambini, oltre alla tutrice e alla curatrice nominata dal tribunale. "Vengo qui come se fossi una bambina che rappresenta l’interesse dei bambini", ha detto Terragni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "I bambini del bosco resteranno traumatizzati"

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