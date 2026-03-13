I 5 eventi che possono trasformare un weekend di pioggia in un' emozione

Nonostante la pioggia prevista per il fine settimana, i lecchesi avranno l’opportunità di partecipare a cinque eventi diversi, che spaziano tra musica, cultura e sport. Questi appuntamenti si svolgeranno in vari luoghi della città e si confermano come alternative per trascorrere il tempo in compagnia o dedicarsi a interessi personali. La pioggia non impedirà comunque di vivere momenti di svago e intrattenimento.

Le iniziative in programma da venerdì 13 marzo a domenica 15 marzo nel territorio, ma anche passeggiate e gite fuori porta La pioggia prevista durante il weekend non frena l'entusiasmo dei lecchesi, che potranno godere di molti eventi. Qui, di seguito, una mini-guida alle iniziative da venerdì 13 marzo a domenica 15 marzo nel territorio, ma anche passeggiate e gite fuori porta. È sempre possibile consultare l'intero calendario degli eventi di LeccoToday. ENZO IACCHETTI A VALMADRERA - Nuovo importante appuntamento per la Stagione teatrale della sala Artesfera di Valmadrera. Sabato 14 marzo alle ore 21 andrà in scena lo spettacolo "Buongiorno, Ministro!", interpretato da Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti.