Il leader supremo ha dichiarato che la chiusura dello Stretto di Hormuz, anche per due o tre mesi, sarebbe inaccettabile. Nel frattempo, il greggio iraniano continua a transitare verso Pechino. La questione riguarda la possibilità di bloccare il passaggio marittimo strategico e rappresenta una delle minacce più rilevanti di recente. La situazione si sviluppa con tensioni crescenti nella regione.

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© Ilmessaggero.it - Hormuz, perché la chiusura di 2-3 mesi è uno scenario impensabile. Il greggio iraniano intanto transita verso Pechino

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