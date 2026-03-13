Il 14 maggio, i pasdaran iraniani hanno annunciato che eventuali proteste nel paese verranno repressa con maggiore fermezza rispetto a gennaio. Nel frattempo, lo stretto di Hormuz è stato interessato da attività di mine, mentre il petrolio russo ha ripreso a circolare sul mercato internazionale. Sono stati segnalati interventi militari e movimenti strategici nella regione.

? I FATTI PRINCIPALI - Giorno 14, in breve I pasdaran avvertono che eventuali proteste in Iran saranno represse con forza ancora maggiore rispetto a gennaio. Washington sospende temporaneamente le sanzioni sul petrolio russo nel tentativo di calmierare i prezzi, ma i mercati non reagiscono: il Brent resta intorno ai 100 dollari. L'Idf annuncia oltre 200 obiettivi colpiti in Iran nelle ultime 24 ore. Un soldato francese è morto nell'attacco di ieri a Erbil, in Iraq. Hormuz, la stretta si fa più dura. L'Iran ha alzato ulteriormente la posta nello stretto di Hormuz. Secondo il New York Times l'Iran ha piazzato circa una dozzina di mine nello stretto, in una mossa che probabilmente complicherà qualsiasi tentativo di riapertura del corridoio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Hormuz nella morsa delle mine, il petrolio russo torna sul mercato

Articoli correlati

Iran, il Pentagono: «Dall'inizio della guerra 140 soldati Usa feriti». Il «giallo» delle mine nello stretto di Hormuz, Trump: «Le abbiamo distrutte» | Borse chiudono in positivo, ancora giù il petrolio Il capo del Pentagono Hegseth: «Oggi la giornata più pesante di attacchi, non ci fermeremo finché il nemico sarà sconfitto».

Crisi di Hormuz, ad un passo dalla guerra globale per l’energia ed il petrolio. E Putin torna ad offrire il gas russo all’Europa“Uno dei principali corridoi energetici del pianeta è entrato in una fase di instabilità prolungata.

Tutti gli aggiornamenti su Hormuz nella morsa delle mine il...

Temi più discussi: Bollette +15% e benzina su: l’Italia nella morsa dei rincari; Petrolio verso i 100 dollari, l'incubo Stretto di Hormuz infiamma i mercati energetici; La Casa Bianca: La Spagna collaborerà. Ma Madrid smentisce: Nessun accordo; Cia: l’agricoltura nella morsa tra rincari gasolio, mercati instabili e speculazioni sul cibo.

Guerra e blocchi nello Stretto di Hormuz mettono energia e mercati europei sotto pressioneLa crisi USA-Iran e le tensioni nello Stretto di Hormuz rimettono il mondo dell'energia e i mercati europei sotto pressione ... esg360.it

Iran, perché le sorti dello stretto di Hormuz agitano la filiera globaleLa crisi tra Iran, Israele e Stati Uniti ha trasformato lo Stretto di Hormuz in un fattore di rischio globale. Il possibile blocco del traffico marittimo colpisce energia, logistica e catene del valor ... agendadigitale.eu

Crosetto: «Nessuna nave da guerra a Hormuz. Necessitiamo di una linea europea condivisa» - facebook.com facebook

La trappola dello Stretto di Hormuz tra mine, droni e rotte obbligate. Parla Di Paola, ammiraglio ed ex ministro della Difesa. "Forzare il blocco iraniano Un'impresa troppo difficile". Di Federico Giorgetti x.com