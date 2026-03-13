Il mare si riempie di circa cento milioni di barili di petrolio russo che circolano in diverse parti del mondo. La chiusura dello stretto di Hormuz, uno dei passaggi più strategici per il trasporto di greggio, ha suscitato molte discussioni. Intanto, le tensioni tra le varie nazioni coinvolte continuano a influenzare il mercato globale dell’energia. La situazione resta in evoluzione e sotto osservazione.

Sono cento i milioni di barili di petrolio russo in giro per i mari del mondo, come Formiche.ne t ha già scritto la scorsa settimana. Adesso la partita delle sanzioni (messe e poi tolte) si mescola con macro temi come Hormuz, Cina e Ucraina. Tutti geopoliticamente intrecciati come in una scacchiera, dal momento che una mossa ne porta in grembo altre due. Per ora la notizia è il corposo assegno incassato da Mosca: India e Cina infatti hanno acquistato petrolio russo dopo che il Tesoro statunitense ha concesso una deroga di 30 giorni per lo sblocco delle petroliere bloccate, mentre Mosca ha ridotto significativamente gli sconti sulle esportazioni. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Hormuz chiude? Festeggia Putin. Ecco servito il risiko del greggio

Articoli correlati

Hormuz, traffico a zero. Il greggio a 90 dollari: "Export di energia verso lo stop"Se la guerra continua, il Golfo Persico potrebbe bloccare le esportazioni di energia.

Leggi anche: Messina chiude il risiko: Intesa cresce fuori dall’Italia

Aggiornamenti e notizie su Festeggia Putin

Discussioni sull' argomento Hormuz è chiuso, la Russia festeggia; Iran, l'Ispi: Prezzi del gas alle stelle: Italia tra le più esposte. E Putin festeggia. Ma il conflitto non può durare a lungo. Ecco perché; Putin offre gas e petrolio all' Ue | Ma solo se a lungo tempo; Crisi del petrolio Putin ‘tende la mano’ all’Europa | Pronti a cooperare per stabilizzare il mercato energetico.

Hormuz chiude? Festeggia Putin. Ecco servito il risiko del greggioSono cento i milioni di barili di petrolio russo in giro per i mari del mondo, come Formiche.net ha già scritto la scorsa settimana. Adesso la partita delle sanzioni (messe e poi tolte) si mescola con ... formiche.net

Cosa stiamo diventando Pressioni sulla squadra ucraina ai giochi. La Biennale che festeggia con i russi. Il gas di Putin tornato in ballo. Chi siamo x.com

Il trentino a un podio dal record assoluto per un azzurro. Mazzel, Pelizzari e De Silvestro, storie d’argento. E Putin festeggia con Bagiian - facebook.com facebook