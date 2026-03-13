Hormuz blindato | petrolio a 100$ e ritiro truppe da Erbil

Le forze militari hanno rafforzato la presenza nello stretto di Hormuz, che ora è sotto stretta sorveglianza. Il prezzo del petrolio ha raggiunto i 100 dollari al barile. Nel frattempo, le truppe sono state ritirate da Erbil, segnando un cambiamento nelle operazioni militari nella regione. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le tensioni tra le parti continuano a crescere.

La tensione geopolitica nel Medio Oriente domina le prime pagine dei quotidiani, con il nuovo Guida supremo dell'Iran che promette resistenza e chiusura dello stretto di Hormuz. Parallelamente, la politica italiana affronta l'appello al voto per il referendum imminente, mentre nello sport si preparano i derby europei tra Bologna e Roma. Il ritiro del contingente militare italiano dalla base di Erbil segna un punto di svolta nelle relazioni internazionali, dopo un attacco deliberato confermato dalle autorità nazionali. Sul fronte calcistico, il pareggio nell'andata della gara europea mantiene vive le speranze delle squadre italiane, mentre i negoziati per il rinnovo contrattuale di Dusan Vlahovic con la Juventus procedono a grandi passi verso una definizione entro uno o due anni.