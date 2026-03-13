Hockey Milano | il 14 marzo decide il ritorno

Il 14 marzo rappresenta la data finale per l’iscrizione alla Alps Hockey League, determinando così il futuro della squadra di hockey di Milano. La scadenza, infatti, è stata fissata e non può essere prorogata, lasciando poche settimane di tempo per decidere se partecipare o meno alla competizione. La decisione finale sarà presa entro quella data, segnando un punto di svolta per lo sport ghiacciato nella città.

Il termine per l'iscrizione alla Alps Hockey League scade sabato 14 marzo, ponendo una scadenza reale e ineludibile sul destino dello sport ghiacciato a Milano. Mentre Marco Pietroniro ha già avanzato la richiesta di affiliazione con garanzie economiche concrete, il silenzio della Federazione Italiana Sport Ghiaccio (Fisg) genera incertezza su quale sarà l'esito finale. La situazione si complica con l'arrivo di un progetto parallelo guidato dalla cordata House of Doge-Leitner, che punta all'Ice League, il campionato d'eccellenza, ma i tempi sembrano sfavorevoli per la prossima stagione. Il nodo cruciale risiede nella capacità della Fisg di sbloccare le procedure burocratiche prima del 14 marzo, data dopo la quale ogni possibilità di iscrizione diretta sembrerebbe svanire per il progetto base.