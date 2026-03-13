hockey il pratese stefano zampoli si aggiudica la coppa italia

L'hockey su pista ha visto trionfare l'Hockey Trissino nella finale di Coppa Italia, giocata a Prato il 13 marzo 2026. La squadra ha battuto il Bassano con un punteggio di 4-1, conquistando così il trofeo. Tra i protagonisti dell'incontro, il pratese Stefano Zampoli. La partita si è svolta davanti a un pubblico presente in loco.

Prato, 13 marzo 2026 - Pochi giorni l'Hockey Trissino, battendo per 4-1 il Bassano nella finalissima, si è aggiudicato la Coppa Italia di hockey su pista. E Stefano Zampoli ha così potuto sollevare il suo secondo trofeo stagionale, dopo aver già dato un contributo importante per la conquista della Supercoppa Italiana pochi mesi fa. Dal 2021, anno del suo arrivo in Veneto (dopo un quinquennio tra le fila del Monza, che lo prelevò giovanissimo dall'allora HP Maliseti) il portiere di Prato ha aggiunto solidità ad un organico già competitivo come quello del Trissino, capace in questi anni di vincere tre Scudetti, una Champions League, una Intercontinental Cup, tre Coppa Italia e tre Supercoppe Italiane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

