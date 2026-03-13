Una donna ha raccontato di aver dovuto interrompere due gravidanze a causa della trisomia 21, chiedendosi se si tratti di un caso isolato. In precedenza, aveva avuto un figlio di sette anni nato senza complicazioni. La sua testimonianza riguarda le difficoltà incontrate durante i due aborti e il suo sospetto sulla ripetitività di queste situazioni.

Buongiorno dottore, ho già un figlio di 7 anni la cui gravidanza è andata avanti senza nessun problema. Ora ho 38 anni e negli ultimi tre anni, ho dovuto interrompere due gravidanze in atto per la presenza della trisomia 21. Io e mio marito abbiamo fatto la mappe cromosomiche e risulta tutto nella norma: è solamente un caso? Ho un po’ paura a ritentare nuovamente. La ringrazio. Buongiorno signora, dal punto di vista citogenetico formale, se entrambi i cariotipi di coppia sono normali, non c’è una causa strutturale ereditaria (come una traslocazione Robertsoniana) che spieghi le due trisomie 21. Questo è un dato molto importante e rassicurante. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Ho dovuto interrompere due gravidanze per la trisomia 21: è solo un caso?”

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