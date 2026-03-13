Nel 2024 sono stati segnalati solo tre casi di infezione da HIV tra i bambini, evidenziando un calo rispetto agli anni precedenti. Nel frattempo, due genitori vengono accusati di maltrattamenti aggravati in relazione a una bambina risultata positiva all’HIV alla nascita. La vicenda coinvolge quindi responsabilità familiari e pratiche di prevenzione, con le autorità che si occupano di accertare i fatti.

Dovranno rispondere dell’accusa di maltrattamenti aggravati i due genitori della bambina nata positiva all’Hiv. Secondo l’accusa, la coppia finita a processo a Bologna avrebbe nascosto la positività della madre prima del parto e la piccola non sarebbe stata sottoposta alle terapie. Ma quanti sono i casi di bambini sieropositivi in Italia? Nel 2024 sono stati appena 3 i casi in età pediatrica, tutti in bambini di nazionalità straniera e con trasmissione madre-figlio. “E negli ultimi cinque anni non ci sono stati mai più di dieci casi all’anno nei bambini tra 0 e 14 anni”, risponde a LaPresse Barbara Suligoi, membro del comitato tecnico-sanitario per la lotta all’Aids del ministero della Salute e già direttore del Centro Operativo Aids dell’Istituto Superiore di Sanità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hiv, nel 2024 solo tre casi nei bimbi: come evitare l’infezione

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