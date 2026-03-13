Herta rifiuta Red Bull | la mossa vincente di Towriss per

Un contratto con Red Bull era pronto per Colton Herta, ma alla fine è stato Dan Towriss a convincerlo a rimanere nel progetto Cadillac. La decisione è stata presa dopo che Herta aveva già in mano l’accordo con la scuderia austriaca. La scelta di Herta di rifiutare Red Bull ha portato a questa svolta nel suo percorso professionale.

Un contratto con Red Bull era già pronto sulla scrivania di Colton Herta, ma è stato Dan Towriss a convincerlo a restare nel progetto Cadillac. La decisione, presa dopo un mese di trattative intense, ha cambiato le sorti della squadra americana appena nata in Formula 1. La storia non è solo una curiosità sul mercato dei piloti, ma rivela la qualità tecnica del giovane pilota americano e la strategia aggressiva del CEO di Cadillac per costruire un team competitivo. I dati emersi mostrano come la velocità di adattamento di Herta abbia convinto i vertici di Milton Keynes, costringendo però il responsabile di Andretti a operare una manovra diplomatica complessa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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