Hélène Swarth e le stelle immortali Traduzione di Patrizia Filia

Hélène Swarth (1859-1941) è stata una poetessa, novellista e traduttrice olandese, autrice di innumerevoli poesie pubblicate e le più vendute nel periodo tra il 1880 e il 1940. Nata ad Amsterdam, aveva trascorso gran parte della sua infanzia in Belgio. Le prime poesie le aveva scritte in francese, sotto l'influsso del poeta Alphonse de Lamartine, per poi passare alla lingua materna. A partire dalla sua raccolta d'esordio in nederlandese nel 1884, Eenzame bloemen (Fiori solitari) fino al 1920, tutte le sue raccolte pubblicate furono ristampate più volte. Dopo quell'anno, l'interesse per le sue nuove opere diminuirà sensibilmente, ma le antologie delle sue opere precedenti continueranno ad avere successo presso i lettori, almeno fino all'invasione tedesca dei Paesi Bassi.