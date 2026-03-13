Hamilton in crisi | la Ferrari punta su Bearman l’Aston

Il team Ferrari ha deciso di affidare una vettura a Bearman per la stagione 2027, mentre l’Aston Martin si concentra sulla stessa strategia. Hamilton si trova in una fase complicata, e questa scelta segna un cambio nel modo in cui le squadre stanno pianificando i loro schieramenti. La decisione è stata annunciata oggi, mentre i team stanno finalizzando i contratti e le assegnazioni dei piloti per il prossimo anno.

Il 13 marzo 2026, alle 09:31, l’attenzione del mondo della Formula 1 si concentra sulle dinamiche di mercato che definiranno il campionato 2027. Roberto Chinchero ha evidenziato come la situazione tecnica dell’Aston Martin potrebbe trasformarla in una destinazione ambita per i piloti, con le prime mosse attese verso il Gran Premio di Monaco. La priorità del rinnovo di Lewis Hamilton ricade più sul pilota stesso, dato che la Ferrari possiede già un solido background con giovani talenti come Bearman. L’analisi suggerisce che se Hamilton dovesse essere presente a Melbourne, le implicazioni per il futuro immediato saranno decisive. Tutto il fine... 🔗 Leggi su Ameve.eu

