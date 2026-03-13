Durante le qualifiche Sprint, i piloti del team Ferrari hanno mantenuto il sorriso, nonostante le sfide incontrate. Hamilton ha dichiarato che la Ferrari ha bisogno di più potenza, mentre Leclerc ha affermato che in gara le cose andranno meglio. Hamilton ha anche commentato che c’è ancora molto lavoro da fare, ma si sente soddisfatto della squadra.

La qualifica sprint in Cina restituisce una Ferrari competitiva in curva ma in difficoltà nei tratti veloci. Il quarto posto di Lewis Hamilton e il sesto di Charles Leclerc delineano un quadro di luci e ombre, dove la soddisfazione per il lavoro di squadra si scontra con deficit tecnici ancora da colmare. La Mercedes si è confermata la macchina di riferimento e anche la McLaren, almeno qui, è sembrata ritrovare passo. Il migliore dei ferraristi è stato Lewis Hamilton, che ha confermato il suo feeling speciale con questa pista: "Sono molto soddisfatto, il team e gli ingegneri hanno fatto un lavoro fantastico, perché le libere erano...

© Gazzetta.it - Hamilton: "Ferrari, serve più potenza". Leclerc: "In gara andremo meglio"

