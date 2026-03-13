Hamilton | Ferrari perde nei rettilinei Norris vince

Durante la sessione di qualificazione sprint del Gran Premio di Cina 2026, Lewis Hamilton si è classificato quarto, riuscendo a superare Charles Leclerc ma restando distante dal podio di soli 20 millesimi di secondo rispetto a Lando Norris. La gara si è concentrata sui tempi nei rettilinei, dove la Ferrari ha registrato perdite di velocità. Norris ha conquistato la pole position, mentre Hamilton ha completato la sessione in quarta posizione.

La sessione di qualificazione sprint del Gran Premio di Cina 2026 ha Lewis Hamilton terminare al quarto posto, superando il compagno Charles Leclerc ma mancando il podio per un margine di 20 millesimi contro Lando Norris. Il pilota della Ferrari attribuisce il distacco dalla Mercedes a una carenza di potenza nei rettilinei, pur riconoscendo l’ottima gestione tecnica del team dopo le difficoltà iniziali nella prima sessione prove libere. L’analisi tecnica rivela che la vettura si comporta in modo eccellente nelle curve, ma soffre nettamente sulla linea retta rispetto alle Frecce d’Argento guidate da George Russell. Questo divario di prestazioni, già osservato nell’anno precedente, impone ora un lavoro urgente presso lo stabilimento di Maranello per recuperare il gap di potenza e migliorare i tempi sui tratti veloci del tracciato cinese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

