Ha avuto un crollo Morte Enrica Bonaccorti la rivelazione choc sulla figlia Verdiana

La morte di Enrica Bonaccorti ha lasciato un vuoto nel mondo dello spettacolo e tra i suoi familiari. La figlia Verdiana, ancora sconvolta, fatica a trovare le parole per descrivere il dolore. La notizia ha suscitato reazioni sia in televisione che tra le persone vicine alla giornalista. La scomparsa di Bonaccorti è stata annunciata ufficialmente, senza ulteriori dettagli su cause o circostanze.

Il vuoto lasciato dalla morte di Enrica Bonaccorti si sente anche in tv, ma soprattutto fuori, dove resta una figlia che non riesce a mettere in fila le parole. In studio a La volta buona si prova a raccontare il dolore, ma il centro è uno solo: Verdiana, rimasta in silenzio, chiusa in uno stato di shock che chi la conosce descrive come totale. A spiegare il suo stato è Andrea Quattrini, manager e amico storico della conduttrice. Racconta che Verdiana non sta riposando e che non appare proprio perché non riesce ancora a parlare. Nei giorni più difficili, dice, non avrebbe mai dormito: sapeva che la madre se ne stava andando e non voleva perdere un minuto accanto a lei. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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