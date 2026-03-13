Guida senza patente | macchina sequestrata e multa al proprietario che gliel' aveva prestata

Nella serata del 7 marzo, i carabinieri della compagnia di San Donà hanno effettuato controlli nel centro cittadino e nei parchi, concentrandosi sulla prevenzione di spaccio e sulla sicurezza pubblica. Durante un'operazione, hanno fermato un'auto guidata da un uomo che non aveva la patente, sequestrando la vettura e multando il proprietario, che aveva prestato la macchina.

Nella serata del 7 marzo i carabinieri della compagnia di San Donà hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio e per contrastare il fenomeno della “mala movida”, operando nelle zone del centro cittadino, nei parchi e in altre aree sensibili. I militari, monitorando le principali vie del centro urbano, hanno denunciato a piede libero un 33enne straniero poiché sorpreso alla guida sprovvisto della patente, mai conseguita. La violazione era già stata commessa nel biennio e pertanto è scattata la denuncia. L’auto, intestata a un connazionale dello straniero, è stata sottoposta a sequestro e affidata al legittimo proprietario, a sua volta sanzionato per incauto affidamento del veicolo a persona senza patente. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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