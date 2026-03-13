Guida | Roger Vivier Stivaletto ‘choc Bootie’

Un nuovo modello di stivaletto è stato presentato dalla casa di moda Roger Vivier, noto per il suo stile elegante e sofisticato. Il modello, chiamato ‘Choc Bootie’, si distingue per il design e i dettagli distintivi. La proposta è stata annunciata attraverso comunicati ufficiali, accompagnati da immagini e specifiche tecniche. L’articolo include anche un avviso sulla presenza di link di affiliazione, con eventuali commissioni per acquisti effettuati tramite questi collegamenti.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’arte del nero lucido: dettagli e artigianalità del Choc Bootie. Lo stivaletto ‘Choc Bootie’ di Roger Vivier si impone all’attenzione non per specifiche tecniche assolute, ma per la sua inconfondibile presenza estetica. La finitura in vernice nera crea una superficie riflettente che cattura la luce, conferendo al modello un aspetto esclusivo tipico dell’eleganza francese contemporanea. Il vero punto focale risiede nella fibbia metallica dorata posizionata sulla punta a spillo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Guida: Roger Vivier Stivaletto ‘choc Bootie’ Articoli correlati Leggi anche: Roger Vivier ‘Viv’ Run: strass, comfort e lusso sportivo Leggi anche: Guida: Mou Stivaletto ‘eskimo 18 Glitter Logo’ Contenuti utili per approfondire Roger Vivier Stivaletto Stivali altissimi e geometrie ardite: è ChocLa collezione Choc di Roger Vivier, riletta dal direttore creativo Gherardo Felloni, nasce da un’archeologia del desiderio. Sono partito ... quotidiano.net Roger Vivier presenta Vivier Express , una serie di corti dedicata alle icone del cinema e della MaisonVivier Express è il nuovo progetto di Roger Vivier che celebra il legame del brand con il cinema e le sue icone. L'immaginario romantico e chic di Roger Vivier si arricchisce con un nuovo capitolo del ... vogue.it