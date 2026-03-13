Guida | Junya Watanabe Felpa Con Cappuccio Inserto

Una guida presenta la felpa con cappuccio di Junya Watanabe, evidenziando l'inserto nel design.

Il gioco di texture: come l'inserto jacquard in lana trasforma una felpa nera. L'analisi visiva di questo capo evidenzia un contrasto marcato tra il tessuto base e gli inserti decorativi. La felpa presenta un taglio oversize in colore nero, tipico dello streetwear contemporaneo. Junya Watanabe Felpa con cappuccio inserto jacquard Il dettaglio costruttivo più significativo risiede nell'inserimento di motivi a rombi blu scuro realizzati con tecnica jacquard. Uno sguardo dentro la moda giapponese: chi è Junya WatanabeJunya nasce a Fukushima, in Giappone, nel 1961. Dopo aver frequentato il Bunka Fashion College, diventa apprendista presso la maison Comme des Garçons dove si occupa di realizzare le fantasie.